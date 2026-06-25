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Aşure Günü'nde birlik ve kardeşlik mesajı

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Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Aşure Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Aşure Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürcan, mesajında, Aşure Günü'nün, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini temenni etti.

Milletin ve İslam aleminin Aşure Günü'nü tebrik ettiğini ifade eden Gürcan, mübarek günün ülkeye, gönül coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyerek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, Kerbela'da şehit edilen Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimizi ve beraberindeki yol arkadaşlarını rahmet, hürmet ve minnetle yad ediyor, rabbimden bizleri birlik, kardeşlik ve adalet üzere daim eylemesini niyaz ediyorum."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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