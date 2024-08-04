Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyatları'nda finale yükseldi

(ANKARA) - Milli boksör Hatice Akbaş kadınlar 54 kiloda Güney Kore'li Im Aeji'yi mağlup ederek Paris Olimpiyatları'nda finale yükseldi. Akbaş 8 Ağustos'ta altın madalya için mücadele edecek.

Paris 2024 Olimpiyatları boks branşında Hatice Akbaş, yarı finalde Güney Kore'li rakibi Im Aeji'yi 3-2'lik skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Hatice Akbaş, birinci raundu 3-2, ikinci raundu 4-1'lik skorla kazandı.

Son randu 3-2'yle alan Hatice Akbaş hakem puanlamasında 3-2 ile galip geldi

Hatice Akbaş 8 Ağustos günü yapılacak finalde Çin'li rakibi Chang Yuan ile altın madalya için karşılaşacak.