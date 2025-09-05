Haberler

Milletvekili Ahmet Ersagun Yüce Çermik'te Ziyaretlerde Bulundu

Milletvekili Ahmet Ersagun Yüce Çermik'te Ziyaretlerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yüce, Çermik ilçesinde ziyaretler gerçekleştirerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yüce, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun güçlü adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yüce, Çermik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Yüce, AK Parti Çermik İlçe Başkanı Hayrettin Kızılaslan'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yüce, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun güçlü adımlarla ilerlediğini söyledi.

Daha sonra Yüce, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, talep ve sorunları dinledi.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.