Milletvekili Ahmet Ersagun Yüce Çermik'te Ziyaretlerde Bulundu

Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yüce, Çermik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Yüce, AK Parti Çermik İlçe Başkanı Hayrettin Kızılaslan'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yüce, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun güçlü adımlarla ilerlediğini söyledi.

Daha sonra Yüce, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, talep ve sorunları dinledi.