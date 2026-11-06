Milas'ta 12. Uluslararası Zeytin, Zeytinyağı ve Turizm Festivali kortejle açıldı

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Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Milas Zeytin, Zeytinyağı ve Turizm Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Uzunyuva-Hekatomnos Anıt Mezarı önünden başlayan yürüyüşe, Muğla Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, Milas Kaymakamı Vural Karagül, AK Parti Muğla milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, Yeni Yol Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Milas Belediye Başkan Vekili Barbaros Gezgin, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Atapark'ta sona eren yürüyüşün ardından halk oyunları gösterileri sunuldu.

Festivalin açılış töreninde konuşan protokol üyeleri, Milas zeytinyağının kalitesinin artırılması, markalaşma, ihracat ve üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkati çekti.

Muğla Vali Yardımcısı Özen, zeytinin tarih boyunca şifa ve bereketin sembolü olduğunu belirterek, güçlü Türkiye'nin yolunun yerli ve milli tarımsal üretimden geçtiğini ifade etti.

Muğla genelinde 41 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu, bunların 14'ünün Milas'a ait olduğunu dile getiren Özen, Milas yağlı zeytini ve zeytinyağının uluslararası alanda önemli bir marka değerine ulaştığını kaydetti.

Milletvekili Otgöz de tarımsal üretimde kalite ve ihracatın önemine işaret ederek, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle rekabet edebilmesi için daha kaliteli ve ihracata yönelik üretim yapılması gerektiğini söyledi.

Otgöz, yurt içinde zeytinyağı tüketiminin artırılmasının da önem taşıdığını belirtti.

Milletvekili Mete ise Milas'a yaklaşık 16-17 milyon liralık yatırımla yeni bir zeytinyağı fabrikası kurulmasına yönelik hibe sözleşmesinin imzalandığını bildirdi.

Zeytinyağında markalaşmanın önemini vurgulayan Mete, kaliteli ürünlerin ambalajlı ve markalı şekilde dünya pazarlarına sunulmasının üreticiye daha fazla katma değer sağlayacağını ifade etti.

Milletvekili Özdağ da Türkiye'de kişi başına düşen zeytinyağı tüketiminin yaklaşık 2 litre seviyesinde olduğunu belirterek, iç tüketimin artırılması, ihracat kısıtlamalarının kaldırılması ve üreticilere destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Milas Belediye Başkan Vekili Gezgin, ilçede yaklaşık 13 milyon zeytin ağacı bulunduğunu, bu sayının Türkiye'deki toplam zeytin ağacı varlığının yaklaşık yüzde 10'una karşılık geldiğini söyledi.

Milas'ta verimli yıllarda 20 bin ton civarında zeytin üretildiğini belirten Gezgin, bu yıl rekoltenin yaklaşık 13 bin ton seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.

Üreticilerin artan gübre, mazot, işçilik, enerji ve hasat maliyetleri nedeniyle zorlandığını ifade eden Gezgin, zeytinyağının litre fiyatının 150 liraya kadar gerilediği dönemde üreticilerin maliyetlerini karşılamakta güçlük çektiğini belirtti.

Gezgin, Milas Belediyesinin üreticilere destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü, üreticinin emeğinin karşılığını alabildiği ve üretimin sürdürülebilir olduğu bir piyasa düzenine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem de tarımsal üretimin kalitesini ve verimliliğini artırmaya yönelik projeler geliştirdiklerini, üreticileri desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

"Milas'ta 105 zeytinyağı markası ve 85 fabrika bulunuyor"

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, ilçede 105 zeytinyağı markası ve 85 fabrikanın bulunduğunu belirterek, Milas zeytinyağının Avrupa Birliği coğrafi işaretine sahip olmasının ilçenin marka değerine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Zeytinyağında kaliteyi artırmak amacıyla eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini anlatan Özer, son iki yılda 5 modern tesisin hizmete açıldığını, yeni yatırımların da sürdüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından Milas Kaymakamı Vural Karagül tarafından protokol üyelerine zeytin ve zeytinyağı ürünlerinden oluşan hediyeler verildi.

Kurdele kesimiyle festivalin resmi açılışı yapılırken, protokol üyeleri stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı ve tadım yaptı.

Zeytin ve zeytinyağı sektöründen firmaların stant açtığı festivalin ilk günü, müzik gruplarının konserleriyle sona erdi.

Kaynak: AA