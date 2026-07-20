Milas-Bodrum Havalimanı haziran ayında 578 bin 754 yolcuya hizmet verdi

Milas- Bodrum Havalimanı, haziran ayında 578 bin 754 yolcu ağırladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havalimanının bu yılın altıncı ayında 578 bin 754 yolcuya hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, uçak sayısının 5 bin 12, taşınan yük miktarının da 6 bin 330 ton olduğu ifade edildi.

Son 6 ayda ise 1 milyon 519 bin 84 yolcuya hizmet verildiği, uçak sayısının 14 bin 716, taşınan yük miktarının da 14 bin 564 ton olduğu kaydedildi.