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Milas-Bodrum Havalimanı haziran ayında 578 bin 754 yolcuya hizmet verdi

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre, Milas-Bodrum Havalimanı haziranda 578 bin 754 yolcuya hizmet verdi, uçak trafiği 5 bin 12, taşınan yük ise 6 bin 330 ton oldu. Ocak-haziran döneminde toplam yolcu sayısı 1 milyon 519 bini aştı.

Milas- Bodrum Havalimanı, haziran ayında 578 bin 754 yolcu ağırladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havalimanının bu yılın altıncı ayında 578 bin 754 yolcuya hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, uçak sayısının 5 bin 12, taşınan yük miktarının da 6 bin 330 ton olduğu ifade edildi.

Son 6 ayda ise 1 milyon 519 bin 84 yolcuya hizmet verildiği, uçak sayısının 14 bin 716, taşınan yük miktarının da 14 bin 564 ton olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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