Midyat'ta TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada Veysi Bilgiç (60) ile oğlu Hamit Bilgiç (34) hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Midyat- İdil kara yolu Yayvantepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AAT 061 plakalı TIR ile Veysi Bilgiç idaresindeki 01 AT 224 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücü Bilgiç hayatını kaybetti, araçtaki oğlu Hamit Bilgiç ile TIR şoförü yaralandı. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bilgiç, kurtarılamadı. TIR şoförünün durumunun iyi olduğu bildirildi.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.