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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve beraberindeki Bakanlar Kurulu heyeti, GKRY lideri Hristodulidis ile Rum Başkanlık Sarayı'nda görüştü.

Görüşmenin ardından her iki liderin yaptığı ortak açıklamaya göre Hristodulidis, amacının Kıbrıs meselesindeki görüşmeleri başlatmak için genişletilmiş bir toplantının tarihini duyurmak olduğunu belirtti.

Hristodulidis, Miçotakis'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yunanistan ile ekonomik ilişkilerini daha da ileriye götüreceklerini ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, GKRY lideri Hristodulidis'in Kıbrıs görüşmelerindeki çabasını takdir ettiklerini aktararak, GKRY'nin pozisyonunu desteklediklerini yineledi.

Kaynak: AA