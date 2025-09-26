MHP Heyeti Diyarbakır OSB'yi Ziyaret Etti

(DİYARBAKIR) - Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Görüşmede, barış sürecinin bölgeye ve ülkemize kazandırdığı olumlu etkiler ön plana çıkarıldı. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, barış sürecinin yatırım ve üretim açısından cesaret verici olduğunu vurguladı.

Fidan ayrıca, barış sürecine dair mesajını şöyle aktardı:

"Barış süreci için somut adımların atılması, yatırımların ve üretimin daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Savaşa harcanacak kaynakların üretime ve ülke içinde yatırıma dönmesi büyük bir kazanım. Biz Diyarbakır Sivil Toplum Örgütleri olarak, savaşın çıkmaması ve insanların zarar görmemesi için elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız." dedi.

MHP Milletvekili Musa Küçük ve beraberindeki heyet, sanayicilerin görüş ve önerilerini dikkatle dinleyerek, barış sürecinin devamının bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.