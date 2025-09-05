MHP'den Halk Sağlığına Yönelik Hedefler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini aile hekimliği sistemi üzerinden güçlendirmek, sağlıklı beslenmeyi, gıda güvenliğini ve spor kültürünü yaygınlaştırmak, bağımlılıkla mücadeleyi yalnızca bireysel değil, toplumsal bir mesele olarak ele almak, yaşlı, engelli ve çocukların sağlığını aile bütünlüğü içinde korumak, bizim temel hedeflerimizdir." ifadelerini kullandı.

Yurdakul, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sağlığın yalnızca bireysel bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal varlığın, milli bekanın ve devletin geleceğinin teminatı olduğunu belirtti.

Salgın, deprem, sel ve yangınlarda gece gündüz demeden milletin yardımına koşan sağlık çalışanlarının her birinin Türk milletinin kahramanları olduğunu kaydeden Yurdakul, sağlık çalışanlarının huzurlu ve mutlu şekilde çalışmalarını sağlamak, sağlıkta şiddeti önlemek ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirmenin milli bir görev olduğuna işaret etti.

MHP olarak sağlıklı, mutlu ve müreffeh bir Türkiye için hem vatandaşların hem de sağlık çalışanlarının birlikte memnun olduğu sağlık sistemini oluşturmayı hedeflediklerini belirten Yurdakul, şu açıklamalarda bulundu:

"Halk sağlığı yalnızca bireyin değil, ailenin de sağlığıdır. Aile Kurumu Çalıştayımızda da ortaya koyulduğu üzere, toplumun temeli olan aile yapısı güçlü değilse halk sağlığı da sürdürülebilir olamaz. Dijital bağımlılıktan uyuşturucuya, yanlış beslenmeden hareketsizliğe kadar her türlü tehdit önce aileyi, sonra milletimizi çürütmektedir. Bu bağlamda koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini aile hekimliği sistemi üzerinden güçlendirmek, sağlıklı beslenmeyi, gıda güvenliğini ve spor kültürünü yaygınlaştırmak, bağımlılıkla mücadeleyi yalnızca bireysel değil, toplumsal bir mesele olarak ele almak, yaşlı, engelli ve çocukların sağlığını aile bütünlüğü içinde korumak, bizim temel hedeflerimizdir."

"Halk sağlığı politikaları sosyal, kültürel ve milli güvenlik boyutlarıyla da ele alınmalı"

Toplum sağlığı için vatandaşların öncelikle aile hekimine, ardından gerekirse devlet hastanesi ve üniversite hastanesine başvurmasını öneren Yurdakul, şunları kaydetti:

"Ayrıca bilindiği üzere küresel cinsiyetsizleştirme politikaları, aile ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Yine dijital bağımlılık ve madde bağımlılığı, genç nesillerimizin bedenini ve ruhunu çürütmektedir. İklim değişikliği ve gıda güvensizliği, sağlığı doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple halk sağlığı politikalarının, yalnızca tıbbi değil, sosyal, kültürel ve milli güvenlik boyutlarıyla da ele alınması gereklidir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nı kutluyor, şehadete eren sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyor, Türk milletine sağlıklı, huzurlu ve esenlik dolu yarınlar diliyorum."