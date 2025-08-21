MHP Adana İl Başkanı'ndan Tarım ve Sağlık Ziyaretleri

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Osman Çiloğlu'nu ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Kanlı, ziyaret ettiği Bayazıt'a yeni görevinde başarı diledi.

Kanlı, Adana'nın tarımsal potansiyelinin ve ülke ekonomisine katkılarının çok değerli olduğunu belirterek, "Her zaman kıymetli üreticilerimizin ve değerli kurumlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Programının devamında Kanlı, göreve yeni başlayan Başhekim Osman Çiloğlu "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Türkiye'de sağlık sektörünün önemli konuma geldiğini anlatan Kanlı, şunları kaydetti:

"Hastanelerimizde vatandaşlarımızın her zaman en iyi hizmeti almasından yanayız. Hastalarımıza şifa dağıtan sağlık merkezlerimizde fedakarca görev yapan tüm sağlık personelimize müteşekkiriz."