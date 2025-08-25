Mezopotamya Ürün Piyasası Aracı Kurumu Yönetim Kurulu Toplantısı Erzurum'da Gerçekleşti

Mezopotamya Ürün Piyasası Aracı Kurumu Yönetim Kurulu Toplantısı Erzurum'da Gerçekleşti
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki ticaret borsalarının ortaklığıyla kurulan MÜPAK, Erzurum'da düzenlediği toplantıda bölgesel işbirlikleri ve tarımsal ticaretin geleceği üzerine istişarelerde bulundu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki ticaret borsalarının ortaklığıyla kurulan Mezopotamya Ürün Piyasası Aracı Kurumu (MÜPAK) Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Ticaret Borsasının ev sahipliğinde düzenlendi.

Toplantıda, bölgesel işbirlikleri, lisanslı depoculuk sistemi ve elektronik ürün senetleri (ELÜS) piyasasının daha etkin kullanılmasına yönelik istişareler yapıldı.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, burada yaptığı değerlendirmede, "Bölgedeki tarım ürünlerinin değerini koruyacak, üreticinin alın terini güvence altına alacak bir sistem için önemli adımlar atıyoruz. Mezopotamya MÜPAK, sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte de tarımsal ticaretin geleceğine yön verecek güçlü bir organizasyondur." ifadelerini kullandı.

Katılımcılara Erzurum'un coğrafi işaretli ürünlerden oluşan kendine özgü gastronomi kültürü tanıtılırken, şehrin tarihi ve turistik mekanları da ziyaret edildi.

Toplantıya, MÜPAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Elazığ, Iğdır, Kızıltepe, Malatya, Nusaybin ve Ağrı Ticaret Borsaları Yönetim Kurulu Başkanları ve yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
