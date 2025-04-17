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Mevlüt Çavuşoğlu'nun Babası Osman Çavuşoğlu Vefat Etti

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Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatı, AK Parti ve Alanyaspor camiasında derin üzüntü yarattı. Taziye mesajları yayımlandı.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu yaşamını yitirdi.

Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Alanyaspor Kulübü taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin, sosyal medya hesabından eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babasının vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Alanyaspor Kulübü ise sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet, başkanımız Hasan Çavuşoğlu başta olmak üzere ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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