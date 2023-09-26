Mevlit Kandili, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Coşkuyla İdrak Edildi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Mevlit Kandili coşkusu yaşandı. Camilerde yapılan programlarda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi ve namaz kılındı.

Mevlit Kandili, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde coşkuyla idrak edildi.

Edirneliler, kandil dolayısıyla başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Eski Cami'deki programda Kur'an- Kerim ve ilahiler okundu.

Cami imamı Salih Tatlı, kandil vaazında böyle gecelerin dua ve ibadetlerle geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Edilen duanın ardından vatandaşlar yatsı namazını kıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de camilerde programlar düzenlendi.

Hızırbey Camisi'nde vatandaşlar ellerini dua için açtı.

Cami Müezzini Necmettin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu programda, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Mevlit Kandili'ni konu alan vaaz verdi.

Vaazının ardından vatandaşlar namaz kıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ Rüstem Paşa Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerle idrak edilen kandil gecesinde cemaat yatsı namazlarını kılıp dua etti.