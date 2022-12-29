METRODAKİ ARIZA YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı'nda oluşan teknik arıza nedeniyle seferler Nurtepe İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapılabildi. Yoğunluğa neden olan arızanın 3 saat sonra giderilmesiyle seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Nurtepe istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır

denildi.

Aktarmanın gerçekleştirildiği Nurtepe İstasyonu'nda yolcu yoğunluğu yaşandı. Güvenlik görevlileri, metroya gelen yolculara seferlerin gecikmeli yapıldığı bilgisini verdi. Bunun üzerine bazı yolcuların otobüs duraklarına yöneldiği görüldü. Arızayı giderme çalışmaları yaklaşık 3 saatte tamamlandı. İstasyon görevlileri arızanın raylarda yaşanan bir sıkıntı nedeniyle meydana geldiğini, çalışmayla sorunun giderildiğini ve seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür açıklaması yapıldı.