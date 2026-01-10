Haberler

Bafra Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına yeniden Genççakır seçildi

Bafra Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına yeniden Genççakır seçildi
Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan genel kurulda mevcut başkan Metin Genççakır, 620 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Ali Hancı 535, Nurdan Aşçı ise 126 oyda kaldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlığına yeniden Metin Genççakır getirildi.

Odanın toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, divan kurulunun oluşturulması ve faaliyet raporlarının okunmasının ardından oy kullanma işlemine geçildi.

Mevcut başkan Metin Genççakır, Ali Hancı ve Nurdan Aşçı'nın yarıştığı seçilde 620 oy alan Genççakır, yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurulda Hancı 535, Aşçı ise 126 oyda kaldı. Seçimde 19 oy ise geçersiz sayıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
