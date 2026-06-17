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2026 FIFA Dünya Kupası... Arjantin, Cezayir'i Messi'nin Attığı 3 Golle Yendi

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2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ilk maçında Arjantin, Lionel Messi’nin 3 golüyle Cezayir’i 3-0 mağlup etti. Messi, Dünya Kupası’ndaki toplam gol sayısını 16’ya çıkararak Klose’yi yakaladı.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ilk maçında Cezayir ile karşılaşan Arjantin, Lionel Messi'nin şov yaptığı maçta rakibini 3-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ilk maçında Cezayir ile karşılaşan Arjantin'e galibiyeti getiren golleri; 17, 60 ve 76. dakikalarda Lionel Messi kaydetti. Yaptığı hat-trick sonrası Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 16'ya yükselten Arjantinli süperstar, zirvedeki Miroslav Klose'yi (16 gol) yakalamış oldu.

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ikinci maçında Avusturya ile karşılaşacak. Cezayir ise Ürdün ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak: ANKA
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