Amasya'da kömür madeninde çalışan işçilerden iş bırakma eylemi

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki kömür madeninde çalışan 265 işçi, ocak ve şubat ayı maaşlarını alamadıkları için iş bırakma eylemi başlattı. Türkiye Maden-İş Sendikası, işçi haklarının savunulacağını açıkladı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde faaliyet gösteren kömür madeninde çalışan 265 işçi, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemine başladı.

Türkiye Maden-İş Sendikası Merzifon Yeni Çeltek Şubesi Başkanı Cemil Güven, işletme önünde yaptığı basın açıklamasında, işçilerin ocak ve şubat ayı maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktığını, sorun giderilinceye kadar üretime katılmayacaklarını söyledi.

Defalarca işverenin her kademesi ile görüştüklerini ama maaşların ödeneceğine dair bir gün bildirilmediğini dile getiren Güven, iş durdurma haklarını kullandıklarını dile getirdi.

İş durdurmak değil, üretmek ve ürettiklerinin alın terini almayı istediklerini vurgulayan Güven, "Bu zamana kadar hep ürettik ama alın terini alamadık. Bu mücadelemiz alın terimizi alana kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

İşçiler de maaş sorunları çözülene kadar iş bırakma eylemini sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Murat Arslan
