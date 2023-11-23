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Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Okul Servislerini Denetledi

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul servislerini denetledi. Denetimlerde, 47 okul servis aracı kontrol edildi ve sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.