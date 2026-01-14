Haberler

Mersin merkezli 2 ilde tefecilik operasyonu: 4 tutuklama

Mersin merkezli 2 ilde tefecilik operasyonu: 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. 117 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

MERSİN ve Diyarbakır'da düzenlenen 117 milyon TL'lik tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, tefecilik yoluyla haksız maddi menfaat temin eden şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Diyarbakır'da 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 117 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet kurusıkı tabanca, 168 adet fişek, 2 klasör araç satış sözleşmesi ve adi sözleşmeler, 45 adet tapu senedi aslı ve fotokopisi ile 16 adet farklı bankalara ait çeşitli tutarlarda düzenlenmiş çek yaprağı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 4'ü çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

Trump'ın gözdesinden Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi

Başakşehir'in yıldızından sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

Abraham'dan herkesi şaşkına döndürecek karar
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız