Haberler

Erdemli'de yağmur ve dolu etkili oldu

Erdemli'de yağmur ve dolu etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu, yüksek kesimlerdeki meyve ve sebze bahçelerinde zarara yol açtı. Tarım ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle tarım alanları zarar gördü.

İlçenin 1500 rakım üzerindeki Güzeloluk, Güneyli ve Harfilli mahallelerinde yağmur ve dolu etkili oldu.

Dolu nedeniyle meyve ve sebze bahçelerinde zarar oluştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: AA
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda beklenen an! Futbolun kalbi bu akşam atmaya başlıyor

Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor! Tarihte bir ilk yaşanacak
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı

Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak

Dünya Kupası'nda her şey değişiyor
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında

Onu da aldılar! Gözaltı listesindeki en dikkat çeken isim

İstiklal Marşı'nı duyan çocuklar oyunu bırakıp hazır ola geçti

Tüyleri diken diken eden görüntü
Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf 'Yok artık' dedirtti

İstanbul trafiğinde kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti

MSB'den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır

Erdoğan'dan sonra MSB de aynı ifadeyi kullandı: Cevabımız sert olur