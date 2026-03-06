Haberler

Mersin'de yardım isteyen genç, esnafın eşyalarını çaldı

Mersin'de yardım isteyen genç, esnafın eşyalarını çaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir esnaf, aç olduğunu söyleyen bir gencin dükkanından cep telefonu ve özel eşyalarını çaldığını bildirerek şikayette bulundu. Esnaf, iyi niyetle yaklaşarak yardım etmeye çalıştığı gencin bu davranışını büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir esnaf, dükkanına gelerek aç olduğunu söyleyen gencin cep telefonu, tespih ve özel eşyalarını çalması üzerine şikayetçi oldu.

Turunçlu Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda beyaz eşya dükkanı bulunan Mustafa Algüllü'nün yanına giden bir genç, kalacak yeri olmadığını ve aç olduğunu söyledi.

İsmi belirlenemeyen genç, Algüllü'nün yemek almak için dükkandan ayrılmasının ardından kasanın çekmecesinde bulunan cep telefonu, tespih ve özel eşyaları alarak iş yerinden ayrıldı.

Döndüğünde genci bulamayan ve çekmecesindeki eşyalarının çalındığını fark eden Algüllü, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"Bu olay beni çok üzdü"

Esnaf Mustafa Algüllü, AA muhabirine, iyi niyetle yaklaştığı birinden kötülük görmenin kendisini üzdüğünü söyledi.

Ailesinin olmadığını ve aç olduğunu söyleyen gence yardım etmek istediğini belirten Algüllü, "Yemek almaya gittim. Uzaklaştığım sırada kasanın çekmecesinde bulunan telefonum ve özel eşyalarımı alıp gitmiş. Bu olay beni çok üzdü. Bunu kendisinden beklemiyordum. Ben kendisine güvendim. Bana kötülük yaptığı için çok üzgünüm." diye konuştu.

Öte yandan şüphelinin Algüllü'nün iş yerinden uzaklaşmasının ardından kasanın olduğu yere girmesi ve bir süre sonra iş yerinden ayrılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

Ünlülere operasyonda tanınmıştı! Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet

Trump, vahşetin sona ermesi için şartını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi

Herkes ters köşe olacak! Gramda 10 bin TL seviyesi için tarih verdi
Bolu Belediyesi'nde başkanvekiliği görevine Mehmet Tuna Özcan seçildi

Bolu Belediye Meclisi karar verdi: İkinci "Özcan" dönemi başladı
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
İngiltere'den Bahreyn'e hava savunma desteği teklifi

İngiltere'den İran'ın vurduğu ülkeye destek teklifi
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır

Cezayı duyan sürücüler soluğu sırada aldı