Mersin'de üzerine sıcak su dökülen çocuk tedaviye alındı - Haberler

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Mersin'de üzerine sıcak su dökülen çocuk tedaviye alındı

AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Mersin'de üzerine sıcak su dökülen çocuk tedaviye alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerine sıcak su dökülen 7 yaşındaki çocuk tedaviye alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerine sıcak su dökülen 7 yaşındaki çocuk tedaviye alındı.

İnköy Mahallesi'nde, ailesiyle misafirliğe giden G.K'nin (7) üzerine oyun oynadığı sırada ocakta bulunan sıcak su döküldü.

Haber verilmesi üzerine adrese yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sırtında yanık oluşan G.K'yi Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

G.K, buradaki müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

İnköy Mahallesi Tarsus Mersin su Güncel Haberler

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