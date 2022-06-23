Mersin'de üzerine sıcak su dökülen çocuk tedaviye alındı Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerine sıcak su dökülen 7 yaşındaki çocuk tedaviye alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerine sıcak su dökülen 7 yaşındaki çocuk tedaviye alındı. İnköy Mahallesi'nde, ailesiyle misafirliğe giden G.K'nin (7) üzerine oyun oynadığı sırada ocakta bulunan sıcak su döküldü. Haber verilmesi üzerine adrese yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sırtında yanık oluşan G.K'yi Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. G.K, buradaki müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel İnköy Mahallesi Tarsus Mersin su Güncel Haberler

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