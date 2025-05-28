Mersin'de Uluslararasılaşma Çalıştayı Düzenlendi

Mersin'de Uluslararasılaşma Çalıştayı Düzenlendi
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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 'Uluslararasılaşma Çalıştayı'nda kentin küresel ölçekte tanınırlığını artırmak amacıyla katılımcıların fikirleriyle 'Uluslararasılaşma Eylem Planı' oluşturulmasına dair görüşmeler yapıldı.

Mersin'de kentin küresel ölçekte tanınırlığının artırılması amacıyla "Uluslararasılaşma Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesince organize edilen çalıştay, Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Uluslararası İlişkilerde Sorumlu Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, çalıştayın sonunda katılımcıların fikirleriyle "Uluslararasılaşma Eylem Planı" oluşturacaklarını söyledi.

Mersin'in ticaret limanı, lojistik altyapısı, tarımı, kültürel birikimi ve tarihsel geçmişiyle ülkenin öne çıkan kentlerinden olduğunu vurgulayan Evrim, "Kentimizde yapılan tüm işlerin uluslararası alanda da duyurulması, tanınırlığımın artması, uluslararası temsiliyetinin daha da güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Mersin dünyaya, gelişmeye açık ve uluslararası arenada örnek olmaya hazır bir şehirdir." diye konuştu.

Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdür Vekili Elif Tanburoğlu da çalıştay hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından düzenlenen tematik masalarda, şehir ekonomisi, göç ve yerel yönetim, turizm, kültür, eğitim ve iletişim konuları görüşüldü.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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