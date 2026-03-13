Haberler

Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin 12 kişiden toplamda 3 milyon 310 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Dolandırıcılık Büro Amirliğince sosyal medyada kod isimler kullanarak dolandırıcılık yapan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, kod isimlerle farklı illerden işsiz vatandaşları Mersin'e getirdikleri belirlenen şüphelilerin, bu kişilere banka hesabı açtırdıkları ve hesaplardan dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca açılan banka hesapları üzerinden ülke genelinde 12 müştekinin toplam 3 milyon 310 bin lirasını dolandırdığı da tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların cep telefonlarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K, N.K, V.E. ve H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
