Mersin'de, Orman Yangınlarıyla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün açıklamasına göre, toplantı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında müdürlük binasında yapıldı.

İlgili yetkililerin katıldığı toplantıda orman yangınlarıyla mücadelede etkinliği artırmak, mevcut önlem, müdahale teknikleri ve ilave stratejilerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Vali Pehlivan, Mersin'in yüz ölçümünün yüzde 52,7'sinin ormanlık alan olduğunu, yangına karşı 1. derecede hassas kentte bulunduklarını belirtti.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın da müdürlük olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantı, komisyon kararlarının okunmasının ardından sona erdi.???????