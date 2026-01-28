Tabancayla kuyumcuya girip 100 gram altını aldı, havaya ateş açıp kaçtı

Haberler

Güncelleme:
Tarsus'ta kuyumcu dükkanına girerek silah zoruyla 100 gram altın çalan İ.Y., polis tarafından yakalandı. Şüpheli, olay sonrası altınları düşürdüğünü öne sürdü ve kumar borcu nedeniyle soygunu gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde kuyumcu dükkanına girip silah zoruyla 100 gram altını alarak kaçan İ.Y., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, altınları kaçarken düşürdüğünü söylediği öğrenildi. İ.Y.'nin kumar borcu nedeniyle olayı gerçekleştirdiği iddia edilirken, ekipler altınları arıyor.

Öte yandan, soygun anı, kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde müşteriler varken içeri giren İ.Y.'nin altını aldıktan sonra tabanca çekip kaçtığı anlar yer aldı.




