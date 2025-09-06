Haberler

Mersin'de Kuyumcudan Altın Çalındı
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir kuyumcudan altın çalındığı iddiasıyla polis araştırma başlattı. Kuyumcu, çalınan altın miktarını tespit etmek ve şüphelileri yakalamak için ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kuyumcudan altın çalındığı iddiası üzerine araştırma başlatıldı.

Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki iş yerine gelen kuyumcu, bir miktar altının çalındığını fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinde inceleme yapan ekipler, çalınan altın miktarını tespit etmek ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
