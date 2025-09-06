Mersin'de Kuyumcudan Altın Çalındı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kuyumcudan altın çalındığı iddiası üzerine araştırma başlatıldı.

Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki iş yerine gelen kuyumcu, bir miktar altının çalındığını fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinde inceleme yapan ekipler, çalınan altın miktarını tespit etmek ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.