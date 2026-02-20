Haberler

Mersin'de kurallara uymayan işletmelere 2 milyon 682 bin lira ceza

Güncelleme:
Mersin'de yapılan denetimlerde kayıtsız işçi çalıştırıldığı, resmi belgelerde eksiklik olduğu ve kapalı alanlarda tütün ürünü tüketimi yapıldığı tespit edilen işletmelere toplam 2 milyon 682 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekiplerince kafe ve eğlence merkezlerine denetim yapıldı.

Denetimlerde bazı işletmelerin resmi belgelerinde eksiklik olduğu, kayıtsız işçi çalıştırdığı ve kapalı alanda tütün ürünü kullanımına müsaade ettiği belirlendi.

Ticaret İl Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, işletmelere 2 milyon 682 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
500

