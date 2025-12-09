Haberler

Çalıştığı iş yerinde soygun planlayıp, mağdur süsü veren çalışan ve işbirlikçileri yakalandı

Çalıştığı iş yerinde soygun planlayıp, mağdur süsü veren çalışan ve işbirlikçileri yakalandı
Güncelleme:
Mersin'de iki şüpheli, bir iş yerini silahlı ve maskeli olarak yağmaladıktan sonra yakalandı. Olayda yaklaşık 800 bin dolar ve 400 bin TL nakit para çalındığı bildirildi. Şüphelilerin güvenlik kameralarına yansıyan kaçış anları da dikkat çekti.

MERSİN'de çalıştığı işyerini anlaştığı 2 kişiye yağmalatan şüpheli ve işbirlikçileri gözaltına alındı. Şüphelilerin işyerini yağmaladıktan sonra kaçmaları ve akaryakıt istasyonunda gözaltına alındıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte bir iş yeri çalışanı, silahlı ve maskeli iki kişinin kendisini etkisiz hale getirip, plastik kelepçe ile bağladığını ve yaklaşık 800 bin dolar ile 400 bin TL nakit parayı alarak kaçtığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelilerinin E.K.K. ve A.Ş. olduğunu olay sırasında kullandıkları aracın ise kiralık olduğunu saptadı. Güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesi ile şüphelilerin olay aynı günü kentten ayrıldıkları tespit edildi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon kuruldu. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheliler bir dinlenme tesisi yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah, suçtan elde edilen 801 bin 153 dolar, bin 340 Avro ve 462 bin 395 TL nakit para ve döviz ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler E.K.K. ve A.Ş.'nin iş yeri çalışanlarından sözde mağdur M.S.A. ile birlikte hareket ederek, planlı ve organize bir şekilde yağma eylemini gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüpheliler E.K.K. ve A.Ş. ile işyeri çalışanı M.S.A., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

GÖZALTIA ANI KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin işyerini yağmaladıktan sonra kaçmaları ve akaryakıt istasyonunda gözaltına alındıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
