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Mersin'de Hortum Seralarda Hasara Yol Açtı

Mersin'de Hortum Seralarda Hasara Yol Açtı

Güncel Haberler

Mersin'in Erdemli ilçesinde fırtınayla oluşan kısa süreli hortum seralarda hasara yol açtı. Hortum nedeniyle Kızılen Mahallesi'nde bazı seralar yıkıldı, ürünler zarar gördü. Bölgede, Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ön hasar tespit çalışması yapacağı bildirildi. Kızılen Mahalle Muhtarı İlyas Eser, yaptığı açıklamada, seralarda hasarın büyük olduğunu, yetkililerden destek beklediklerini belirtti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde fırtınayla oluşan kısa süreli hortum seralarda hasara yol açtı.

Hortum nedeniyle Kızılen Mahallesi'nde bazı seralar yıkıldı, ürünler zarar gördü.

Bölgede, Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ön hasar tespit çalışması yapacağı bildirildi.

Kızılen Mahalle Muhtarı İlyas Eser, yaptığı açıklamada, seralarda hasarın büyük olduğunu, yetkililerden destek beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Güncel Haberler

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