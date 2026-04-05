Mersin'de 96 üreticiye taşınabilir güneş enerjisi sistemi verildi

Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde 96 hayvancıya, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan bütçeyle taşınabilir güneş enerjisi sistemi hibe edildi. Dağıtım törenine AK Parti Milletvekilleri de katıldı.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için yaklaşık 3,4 milyon liralık bütçeyle taşınabilir güneş enerjisi sistemleri temin edildi.

Sistemler, Tarsus'tan 70, Çamlıyayla'dan 26 hayvancıya verildi.

Dağıtım törenine, AK Parti Mersin Milletvekilleri Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır ile AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarının üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına 90+10'daki golle tutundu
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

Görevden alınan generalden Trump'ı küplere bindirecek veda mesajı
İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü