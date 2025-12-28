Mersin'de marketlerde 'fahiş fiyat artışı' denetimi yapıldı

Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri satan iş yerlerinde "fahiş fiyat artışı" denetimi yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni asgari ücretin ve yılbaşının fırsata çevrilmesine karşı çalışma yürüttü.

Merkez ilçelerdeki marketleri denetleyen ekipler, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ekipler, raflardaki ürünlerde haksız ve fahiş fiyatlandırma yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Denetimlerin kent genelinde devam edeceği bildirildi.