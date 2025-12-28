Haberler

Mersin'de marketlerde "fahiş fiyat artışı" denetimi yapıldı

Güncelleme:
Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, asgari ücret artışının ardından temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fahiş fiyat denetimi yaptı. Marketlerde etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, haksız fiyatlandırma kontrol edildi.

Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri satan iş yerlerinde "fahiş fiyat artışı" denetimi yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni asgari ücretin ve yılbaşının fırsata çevrilmesine karşı çalışma yürüttü.

Merkez ilçelerdeki marketleri denetleyen ekipler, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ekipler, raflardaki ürünlerde haksız ve fahiş fiyatlandırma yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Denetimlerin kent genelinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
