Mersin'de Esnafa Kötü Davranış Cezası: 15 Gün Tezgah Kapalı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir pazar esnafına, müşterisine kötü davrandığı için 15 gün süreyle tezgah kapatma cezası verildi. Zabıta ekipleri, esnafın davranışını tespit ederek 900 lira idari para cezası da uyguladı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde müşterisine kötü davrandığı belirlenen pazar esnafına 15 gün süreyle tezgah kapatma cezası uygulandı.
Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir ilçe sakininin, Bahçelievler Mahallesi'ndeki semt pazarında yaşadığı soruna ilişkin ilettiği şikayet üzerine çalışma başlattı.
Pazara giderek incelemede bulunan ekipler, söz konusu esnafın alışveriş yapan müşterisine kötü muamelede bulunduğunu tespit etti.
Ekipler, esnafa 15 gün tezgah kapatma ve 900 lira idari para cezası verdi.
Zabıta ekipleri, esnafın farklı semtlerde tezgah kurduğu pazarlara "Bu tezgah müşteriye kötü davranılması sebebiyle Yenişehir Belediyesinin encümen kararı gereği 15 gün süreyle kapatılmıştır" ifadelerinin yazılı olduğu tabela bırakıyor.