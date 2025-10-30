Mersin'de DEAŞ'la Bağlantılı 2 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen operasyonda, örgüte finans sağladıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin evindeki dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.