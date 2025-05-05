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Mersin'de Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi 2027'de Tamamlanacak

Mersin'de Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi 2027'de Tamamlanacak
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AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Erdemli ilçesinde inceleme yaparak, turizm bölgelerini bağlayacak olan otoyol projesinin 2027 yılında tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Projeyle yolculuk süresinin 2,5 saatten 18 dakikaya düşeceği belirtiliyor.

Ak Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, turizm bölgelerini bağlayacak Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyol Projesi'nin 2027'de tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Nebati, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez ile Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, projenin Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'ndeki Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde yürütülen çalışmaları inceledi.

Projede gelinen aşamaya ilişkin Karayolları 5. Bölge Müdürü İlhan Aytekin'den bilgi alan Nebati ve beraberindekiler, çalışanlara kolaylık diledi.

Nebati, incelemenin ardından gazetecilere, kent için önemli yatırımları yerinde takip ettiklerini söyledi.

Özellikle yaz aylarında bölgede trafik yoğunluğu oluştuğunu belirten Nebati, "Bu kadar büyük trafik sıkıntısının yaşandığı yerde turizmle ilgili gelişimin normal seviyede olması zor gözüküyor. Onun için bu projeyle sadece ulaşımdaki bir problemi çözmekle kalmıyoruz aynı zamanda turizmin önemli bir ihtiyacını da karşılamış oluyoruz." dedi.

Nebati, projenin bölge açısından önemini vurgulayarak, "Kamulaştırma ile kültür ve tarıma zarar vermeme noktasındaki tüm problemleri aşarak giden bu çalışmanın 2027'nin haziran ayı itibarıyla bitecek olması bizim açımızdan çok büyük avantaj olacak." diye konuştu.

Projede 42 kilometrelik ana yolun yanı sıra 11 kilometrelik bağlantı yolunun da olduğunu dile getiren Nebati, güzergahtaki yolculuğun 2,5 saatten 18 dakikaya düşeceğini anlattı.

Nebati, projede 4 bin 353 kişinin çalıştığını ifade ederek, "Fiziki gerçekleşme de şu an itibarıyla hemen hemen yarısına gelmiş durumda. İnşallah Bakanlığımızın takibi, milletvekillerimiz ve ilgili kurumlarla yapacağımız hızlı ve yerinde incelemelerle projenin zamanında, hatta daha öncesinde bitirilmesi noktasında gayret göstereceğiz." dedi.

İncelemede AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve Erdemli İlçe Başkanı Ali Mustafa Poş da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel
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