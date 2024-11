Mersin'de "3. Öğretmenler Günü Akıl Oyunları Turnuvası" başladı.

Mersin Valiliği himayesinde, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Suphi Öner Öğretmenevi'nde organize edilen turnuvaya farklı illerden 148 öğretmen katıldı.

Öğretmenler mangala, reversi, kulami ve küre olmak üzere toplam 4 kategoride gerçekleştirilen organizasyonda hünerlerini sergiledi.

Federasyon Başkanı Şaban Kurt, AA muhabirine, turnuvanın öğretmenler gününe özel düzenlendiğini söyledi.

Öğretmenlerin keyifli vakit geçirdiklerini belirten Kurt, "Akdeniz'in güzel şehirlerinden Mersin'de turnuvamızın açılışını yaptık. Ülkemizin her kesiminden katılım sağlayan öğretmenlerimiz var. Beklentimizin üzerinde katılım sağlandı. Lig usulü olduğu için öğretmenlerimiz her an yarışmış olacaklar. Bol ödüllü olacak turnuvamızın yarın da finalini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Turnuvaya Ankara'dan katılan sınıf öğretmeni Ayten Samurkaş ilk kez katıldığını ifade ederek, "Yarıştığım küre kategorisindeki taşların rengine uygun olsun ve şans getirsin diye saçlarımı boyadım. Çok heyecanlı. İlk turda kaybettim ama ikinci turda kazandım. Akıl ve zeka oyunlarına meraklıyız, seviyoruz." ifadesini kullandı.

Kırıkkale'den gelen rehberlik öğretmeni Eyüp Gökçe turnuvaya geçen sene Konya'da katıldığını dile getirerek, "Bu konuda öğrenci de yetiştiriyorum, dereceler yaptık. Yarışma oldukça güzel ilerliyor. Öğretmenler olarak da sosyalleşiyoruz. Yarıştığım 2 turda da kazandım." dedi.

Mersin'den katılan fen bilgisi öğretmeni Safa Altun da turnuvada yarıştığı için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin yarıştığı turnuva yarın sona erecek.