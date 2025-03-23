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Merkez Bankası ve Bankalar Birliği Piyasa Gelişmelerini Değerlendirdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB), piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir teknik toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, istikrarın sürdürülmesi amacıyla piyasa kuralları kapsamında gerekli araçların etkin bir şekilde kullanılacağı vurgulandı.

(ANKARA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB), piyasalardaki son gelişmelere ilişkin teknik bir toplantı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyesi bankaların temsilcileri piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

Türkiye Bankalar Birliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "21 Mart 2025 tarihinde planlanan toplantı, TCMB ev sahipliğinde gerçekleşti. Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın iş birliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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