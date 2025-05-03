Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu

Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirasına geçişi hızlandırmak amacıyla yeni düzenlemeler duyurdu. Yabancı para mevduatlarına yönelik zorunlu karşılık oranları artırıldı, TL mevduat yapısına yönelik hedefler belirlendi ve ihracat gelirlerinin kazandırılmasına yönelik düzenlemeler revize edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasına geçişi hızlandırmak amacıyla makroihtiyati çerçevede bir dizi yeni düzenleme hayata geçirdi. Yapılan açıklamada, yabancı para mevduatlar, TL zorunlu karşılıklar ve ihracat gelirlerine ilişkin önemli değişiklikler duyuruldu.

YENİ DÜZENLEMELER DUYURULDU

Buna göre, yabancı para mevduatlar için zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. Ayrıca, yurt içi yerleşiklerle yapılan ve vadesi 1 yıla kadar olan yabancı para cinsinden repo işlemlerinden sağlanan fonlar için zorunlu karşılık oranı 400 baz puan artırıldı ve hesaplama yönteminde değişikliğe gidildi. TL'yi teşvik etmeyi amaçlayan bir diğer adım da mevduat yapısına yönelik oldu. Tüzel kişi TL mevduat payı yüzde 60'ın altında kalan bankalara, bu oranı her ay 0,3 puan artırma hedefi getirildi. Merkez Bankası ayrıca, TL mevduatlar için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz veya telafi ödemesi oranını da revize etti. Buna göre, TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84'ü yerine yüzde 86'sı oranında ödeme yapılacak.

DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİ ARTIRILDI

Duyuruda, ihracat gelirlerinin Türkiye'ye kazandırılmasına yönelik düzenlemelere de yer verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda, İhracat Genelgesi'nde yapılan değişiklikle ihracat bedellerinin Merkez Bankası'na asgari satış oranı 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yüzde 35 olarak uygulanacak. Son olarak, firmaların ihracat dövizlerinin TL'ye dönüşümünü desteklemek amacıyla uygulanan döviz dönüşüm desteği oranı da yüzde 3'e yükseltildi. Bu oran da 31 Temmuz 2025'e kadar geçerli olacak.
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAykut Seçilmiş:

Merkez bankasının yıllardır yapmadığı bir görevi daha var. Onu yaparsa piyasa biraz rahatlayacak. Yeni banknot çıkarmak. Mevcut banknotlar enflasyona yenik düştü. Yeni banknot basmayarak enflasyonun düşeceğini bir tek keloğlan düşünüyor bence

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