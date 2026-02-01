Haberler

Merkez Bankası, Dört Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşunun Faaliyet İznini İptal Etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Vizyon Elektronik Para, BSM Ödeme Hizmetleri, Vepara Elektronik Para ve tasfiye halindeki Mypayz Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet izinlerini iptal etti.

(ANKARA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Vizyon Elektronik Para Hizmetleri, BSM Ödeme Hizmetleri, Vepara Elektronik Para ile tasfiye halindeki Mypayz Ödeme Kuruluşu şirketlerinin faaliyet izinlerini iptal etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına göre, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren Vizyon Elektronik Para Hizmetleri, BSM Ödeme Hizmetleri, Vepara Elektronik Para ile tasfiye halindeki Mypayz Ödeme Kuruluşu şirketlerinin faaliyet izinleri iptal edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500

