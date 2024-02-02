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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden affını istedi. Erkan, "Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "görevinden affını istediğini" açıkladı.

Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden affını istediHafize Gaye Erkan

"GÖREVİMDEN AFFIMI TALEP ETMİŞ BULUNUYORUM"

Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.

Hasseten Amerika'da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum. Saygılarımla."

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden affını istedi

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Ahıskalı Türk:

Çok yazık oldu bu zor zamanlarda gitmemeliydi. Bazılarının iftiralarına maruz kaldı maalesef.

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emrullah günaşan:

Gıybet tellalları yaptınız yapacağınızı gene Bulun şimdi bakalım bir benzerini.

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Doğrucu Mahmut:

Yaw kimse mükemmel değildir.Ekonomi kitabındakini yapsınlar,kim gelirse gelsin..faiz=enflasyon kitabına uymasın yeter!

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hamza Yilmaz:

Kadını bi tane torpilli memura yedirdiler.

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Nevzat Aksoy:

Hemen faizleri indirelim.

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uCube :

Daha karpuz kesecektik, ne oldu şimdi? ;))

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Abdullah Deyerli:

Önemli olan Allahın rızası ve affıdır ,ama birileri bizi kulunu görüyor ne,

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Doğrucu Mahmut:

Babasının yüzünden oldu!!

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Abdullah Deyerli:

Önemli olan Allahın rızası ve affıdır, ama birileri bizi kulunu görüyor ne

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Mevlüt:

İnşallah reis istifasını kabul etmez. Gaye hanım bu işe ailecek gönül vermiş birisi

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