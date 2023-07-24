Menteşe Belediye Başkanı Basın Bayramı'nı Kutladı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, basın bayramı ve sansürün kaldırılışının yıl dönümü dolayısıyla basın mensuplarının emeklerini ve özgür basının önemini vurgulayarak kutlama mesajı yayınladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü ve Basın Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Halkın doğru haber alma hak ve özgürlüğünü sağlamak amacıyla emek veren, gerçek demokrasinin ayrılmaz parçası tüm basın çalışanlarının bu anlamlı gününü kutluyorum" dedi.

Mesajında özgür basının, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri olduğunu belirten Başkan Gümüş, basının haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu kaydetti.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Büyük Önder Atatürk, 'Basın, bir milletin ortak sesidir. Bir milleti aydınlatma ve olgunlaştırmada, bir milletin ihtiyaç duyduğu fikirsel gıdayı vermede, özet olarak bir milletin hedefi mutluluk olan ortak istikamette yürümesinin sağlanmasında basın, başlı başına bir güç, bir okul, bir öncüdür' sözü basının önemini ve basın mensuplarının üstlendiği büyük sorumluluğu ortaya koymaktadır. Bu sorumluluk çerçevesinde ülkemizdeki zor şartlarda tarafsızca görev yapmaya çalışan basın mensuplarının basın bayramını kutluyorum" - MUĞLA