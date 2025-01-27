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Mengen'de Süt Sağım Sistemi ve Makine Desteği Verildi

Mengen'de Süt Sağım Sistemi ve Makine Desteği Verildi
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Bolu'nun Mengen ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine süt sağım sistemi ve makine desteği verildi. Kaymakam Fatih Yıldız, sağlıklı ve hijyenik süt üretimi ile verimliliğin artmasını hedeflediklerini belirtti. Törene yerel protokol ve üreticiler katıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde yetiştiricilere süt sağım sistemi ve makine desteği verildi.

Mengen Peyniri Üretim Tesisi önünde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Fatih Yıldız, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce Mengen'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 3 üreticiye kilitli yemlik sistemi ve süt sağım makinesi teslim edildiğini belirtti.

Yetiştiricilerin üretim süreçlerinin kolaylaşması, sağlıklı ve hijyenik süt üretimi ile verimliliğin artmasının hedeflendiğini anlatan Yıldız, kaliteli sütler ile kaybolmaya yüz tutan koyun ve keçi peyniri üretiminin yeniden canlandırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar da hazırladıkları projelerle üreticiler ve yetiştiricileri desteklemeye devam ettiklerini ifade etti.

Törene, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Çalım, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Semih Tatlı, protokol üyeleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Yeniçağaspor'un kongresi yapıldı

Bolu Amatör Lig'de mücadele eden Yeniçağaspor'un başkanlığına İsmail Biçer seçildi.

Kulübün sosyal tesisinde gerçekleştirilen kongrede 115 üyeden 79'unun oyunu alan Biçer yeniden başkan oldu.

Kongreye, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, yönetim kurulu ve üyeler katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel
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