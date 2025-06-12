Menemen'de Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 10 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

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İzmir'in Menemen ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 200 bin TL olan çeşitli malzemeler ve 35 bin 740 litre etil alkol ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, jandarmanın operasyon düzenlediği depoda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 200 bin TL olduğu belirtilen çeşitli malzemeler ve 35 bin 740 litre etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün operasyon düzenledikleri depoda 35 bin 740 litre etil alkol, sanayi tipi 1 etil alkol arıtma makinesi, 15 bin litre kapasiteli plastik 2 tank, 10 bin litre kapasiteli plastik tank, 5 bin litre kapasiteli plastik tank, 1000 litre kapasiteli IBC tank, forklift, transpalet, 2 adet sıvı pompası, 9 bin 500 adet 5 litrelik plastik bidon ve çok sayıda ambalaj malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon 200 bin TL olduğu belirtildi. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: ; Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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