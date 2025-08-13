Memur-Sen, Kamu Toplu Sözleşmesi İçin Eylem Uyarısında Bulundu

Memur-Sen Sakarya İl Temsilciliği üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Ellerindeki dövizlerle ve pankartlarla Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan Memur-Sen Sakarya İl Temsilcisi Murat Mengen, adil ve acil teklif beklediklerini söyledi.

Kamu işvereninin dün açıkladığı teklifinde 2026 için yüzde 10+6, 2027 için yüzde 4+4 zam önerisinde bulunduğunu hatırlatan Mengen, "Öncelikle işveren heyetinin bu teklifini yok saydığımızı ve gerçekçi bulmadığımızı belirttik. İşverenin teklifinde refah payı ve taban aylığı zam, gelirde adaleti sağlayacak oran ile emekli ve emekçiyi gözeten bakış yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Mengen, kamu işverenin memurun yaşadığı zorlukları görmezden geldiğini savunarak, kira artış oranının yüzde 41 olduğu zeminde, düşük belirlenmiş enflasyon hedefi kadar zam teklif edilmesinin kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

"Türkiye büyürken alım gücümüz de büyüsün, milli gelir artarken memurun refah düzeyi de artsın istedik." diyen Mengen, toplu sözleşme masasının adaleti tesis edecek, dengeyi kuracak, eşitliği sağlayacak güce sahip olduğunu dile getirdi.

Toplu sözleşme masasının 1 haftadan az süresi kaldığına işaret eden Mengen, "Bunun için işveren heyeti zaman kaybetmeden, çalışma barışını sağlayacak, müzakereye uygun ve adil teklifi masaya sunmalıdır." dedi.

Mengen, aksi takdirde Memur-Sen başkanlar kurulunun almış olduğu kararlar neticesinde eylem çadırı kurulması, iş bırakma, yürüyüş ve Ankara mitingi eylemleriyle tepkilerinin devam edeceğini kaydetti.