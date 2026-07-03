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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan, enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama Açıklaması

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon karşısında alım gücünün korunması için temmuz maaşlarına seyyanen zam yapılması ve kamuda ücret reformunun gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yıl içerisinde sürekli yenilenen enflasyon hedefi gibi maaş/ücret artışları da adil şekilde yenilenmeli, temmuz maaşları, gelirde adalet, ücrette dengeyi sağlayacak şekilde seyyanen zamla iyileştirilmeli, kamuda ücret reformu gecikmeden yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haziran enflasyon oranının yüzde 0,99, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,76 ve enflasyon farkının ise yüzde 6,09 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Hakem Kurulu'nun yüzde 7'lik artışıyla birlikte kamu görevlisi ile emeklilerin maaş/ücret artışının toplam yüzde 13,52 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Yalçın, en düşük kamu görevlisi maaşının 58 bin 305 liradan 66 bin 188 liraya, en düşük emekli aylığının ise 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldiğini ifade etti.

Yalçın, alım gücü kaybının telafi edilmesi gerektiğini belirterek, "Yıl içerisinde sürekli yenilenen enflasyon hedefi gibi maaş/ücret artışları da adil şekilde yenilenmeli, temmuz maaşları, gelirde adalet, ücrette dengeyi sağlayacak şekilde seyyanen zamla iyileştirilmeli, kamuda ücret reformu gecikmeden yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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