Meloni ve Orban Roma'da Görüştü: Ukrayna, Orta Doğu ve Avrupa Güvenlik Üzerine Değerlendirmeler

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Roma'da Ukrayna'daki durum, Orta Doğu'daki gelişmeler ile Avrupa Güvenlik Eylem Programı'nın (SAFE) sunduğu fırsatlar çerçevesindeki işbirliği olanaklarını görüştüğü bildirildi.

Meloni ile Orban'ın Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'deki görüşmesine ilişkin İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, ikili ilişkilerin geleceğine dair perspektifler ele alındı ve uluslararası gündemin başlıca konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle Ukrayna'daki durum, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Avrupa gündemi üzerinde duruldu." bilgisi paylaşıldı.

Meloni ve Orban'ın ele aldığı konular arasında göç akınlarının etkin ve yenilikçi bir şekilde yönetilmesine yönelik girişimlerin de yer aldığı belirtilen açıklamada, "İki lider, ayrıca Avrupa'nın SAFE adlı finansal aracının sunduğu fırsatları değerlendirerek, İtalya ve Macaristan'ın kendi sanayi ve teknolojik kapasitelerini desteklemek amacıyla geliştirebileceği olası işbirliği alanlarını tartıştı." denildi.

Başbakan Orban da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Meloni ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Başbakan Giorgia Meloni ile Roma'da buluşmak harikaydı. Savaş, Avrupa'nın zor durumdaki ekonomisi, enerji fiyatları ve göç hakkında konuştuk. Birlikte güçlü durarak milletlerimizi savunacağız." ifadelerini kullandı.