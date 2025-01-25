Üye Girişi
Haberler
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi! Yeni soruşturmada 11 gözaltı

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
Konya'da çöken binada umutlar tükendi! İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama

Melikgazi'ye Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi Kazandırılıyor

Melikgazi'ye Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi Kazandırılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de açılacak olan Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi için Ankara'da toplantılar yaptı. Okulun eylül ayında açılması planlanıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin Kayseri'ye kazandırılması amacıyla Ankara'da çeşitli toplantılara katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ASELSAN'da Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Savunma Sanayi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş ve firma temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Palancıoğlu, toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hem şehrimize hem de ülkemize rol model olacak okulumuzun eylül ayında açılışını planlıyoruz. Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerin yetişmesi, havacılık tarihinin şehrimizde yeniden yazılması, sektöre kalifiye eleman yetiştirerek havacılık alanında ülkemizin gurur tablosuna destek olabilmek için tabiri caizse canla başla çalışıyoruz. Şubat ayının sonuna kadar lisenin kurulum çalışması mevzuat olarak hazır hale gelecek ve eylülde inşallah okulumuzun açılışını yapacağız. Bir hayalle bu yola çıktık ve azimle çalışmanın sonucunda hayallerimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
img

Can havliyle verdiği karar hayatlarını kurtardı
img

Kariyerindeki bomba Galatasaray detayı ortaya çıktı
img

Gazeteci Deniz Arman, son yolculuğuna uğurlandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Rakam veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler

Rakam veren Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.