Haberler

Melikgazi Belediyesi, 23 daire için açık ihale gerçekleştirdi

Melikgazi Belediyesi, 23 daire için açık ihale gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt, Anbar, Battalgazi ve Kılıçaslan mahallelerinde yer alan 23 daire için açık ihale düzenledi. Belediye Başkanı Palancıoğlu, 'kazan kazan modeli' ile konut sahibi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan Yıldırım Beyazıt, Anbar, Battalgazi ve Kılıçaslan mahallelerinde yer alan 23 daire için açık ihale gerçekleştirdi.

İlçe Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, "kazan kazan modeli"yle konut sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve ihalelerin devam edeceğini ifade etti.

Dairesini alan vatandaşların huzur içerisinde oturmasını temenni eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 yıl önce kentsel dönüşümle ürettiğimiz daireleri, vatandaşlarımızın rahatlıkla almalarını sağlamak için çeşitli düşüncelerimiz vardı. Vatandaşlarımızın yüzde 25 peşinat ile 36 eşit taksit ödeyip faiz ve herhangi bir artış olmadan ev sahibi olabileceklerini düşündük ve ihalelerimize başladık. Bu sistem çok güzel çalıştı ve şu anda örnek teşkil ediyor. Diğer belediyeler de farklı firmalar da bu modelimizi örnek almaya başladı. Belediyemizin kentsel dönüşüm çalışmaları farklı bölgelerde devam ediyor. Şu ana kadar yaptığımız kentsel dönüşüme ilaveten Aydınlıkevler Mahallesi'nde iki yeni kentsel dönüşüm çalışması başlattık, birinin yıkımı başladı. Bir diğeri Köşk Mahallesi'nde olacak, Hulusi Akar Bulvarı üzerinde. Onun çalışmaları devam ediyor. Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Anbar ve Küçük Ali'de üçüncü etap çalışmalarımız olacak."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var

6 partili yeni ittifak geliyor! Davutoğlu parti isimlerini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü

2 çocuk annesi kadının korkunç sonu: 13 yaş büyük sevgilisi...
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

"Avrupa Fatihi" Galatasaray için söyledikleri taraftarları delirtti
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
İspanyol modelden Tuba Ünsal'a sert yanıt: ''Gözyaşlarını gerçekle karıştırmayın''

Tuba Ünsal'ın açıklamaları ortalığı karıştırdı
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı