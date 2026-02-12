Melikgazi Belediyesi, 23 daire için açık ihale gerçekleştirdi

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan Yıldırım Beyazıt, Anbar, Battalgazi ve Kılıçaslan mahallelerinde yer alan 23 daire için açık ihale gerçekleştirdi.

İlçe Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, "kazan kazan modeli"yle konut sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve ihalelerin devam edeceğini ifade etti.

Dairesini alan vatandaşların huzur içerisinde oturmasını temenni eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 yıl önce kentsel dönüşümle ürettiğimiz daireleri, vatandaşlarımızın rahatlıkla almalarını sağlamak için çeşitli düşüncelerimiz vardı. Vatandaşlarımızın yüzde 25 peşinat ile 36 eşit taksit ödeyip faiz ve herhangi bir artış olmadan ev sahibi olabileceklerini düşündük ve ihalelerimize başladık. Bu sistem çok güzel çalıştı ve şu anda örnek teşkil ediyor. Diğer belediyeler de farklı firmalar da bu modelimizi örnek almaya başladı. Belediyemizin kentsel dönüşüm çalışmaları farklı bölgelerde devam ediyor. Şu ana kadar yaptığımız kentsel dönüşüme ilaveten Aydınlıkevler Mahallesi'nde iki yeni kentsel dönüşüm çalışması başlattık, birinin yıkımı başladı. Bir diğeri Köşk Mahallesi'nde olacak, Hulusi Akar Bulvarı üzerinde. Onun çalışmaları devam ediyor. Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Anbar ve Küçük Ali'de üçüncü etap çalışmalarımız olacak."