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Meksika ve ABD Liderlerinden Olumlu Görüşme

Meksika ve ABD Liderlerinden Olumlu Görüşme
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesini 'son derece olumlu' olarak değerlendirdi ve iki ülkenin ticaret dengesini iyileştirme konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda "son derece olumlu" bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Sheinbaum, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Trump ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

"Başkan Trump ile son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullanan Sheinbaum, bakanların, ticaret dengesini iyileştirecek alternatifler üzerinde çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Sheinbaum, her iki ülkenin yararına konularda ilerleme kaydetme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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