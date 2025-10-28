Haberler

Meksika ve ABD Gümrük Vergisi Konusunda Anlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'dan ithal edilen mallara uygulanacak gümrük vergilerini ertelemeyi kabul ettiğini açıkladı. Anlaşma, ticaret müzakereleri için ek zaman sağlıyor.

MEKSİKO, 28 Ekim (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'li mevkiidaşı Donald Trump'ın, Meksika'dan ithal edilen mallara yönelik 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini ertelemeyi kabul ettiğini söyledi.

Temmuz ayında bazı Meksika mallarına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarma tehdidinde bulunan Trump, müzakere için Meksika'ya 90 günlük bir süre tanımıştı. Bu sürenin 1 Kasım'da sona ereceği belirtilmişti.

Sheinbaum, Trump'la cumartesi günü yaptığı görüşmede, 54 adet gümrük vergisi dışı engeli kaldırmaları yönündeki ABD talebini görüşmek için "birkaç hafta daha" süre tanınması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Sheinbaum, "Bu konuyu fiilen kapatıyoruz" diye konuştu.

Trump, ocak ayında göreve geldiğinden bu yana ABD'ye haksızlık ettiğini düşündüğü ortaklarına gümrük vergileri uygulamaya odaklanan bir ticaret politikası izliyor ve bu kapsamda Meksika'dan ithal edilen çelik, alüminyum ve bakıra da gümrük vergileri uyguluyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Balıkesir'de 4.6'lık bir deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Adamın yaptığını öğrenen mahalleli, öldüresiye dövdü
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Adamın yaptığını öğrenen mahalleli, öldüresiye dövdü
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
Balıkesir'deki depremde Manisa'da bir evin tavanı çöktü

Görüntü Balıkesir'den değil! 6.1'lik deprem bir şehri daha fena vurdu
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Takımın eski yıldızından Fener taraftarını duygulandıran görüntü

Fener taraftarını duygulandıran görüntü
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
AK Partili Derya Yanık'tan korkutan uyarı: Nüfus dönüşümü olmazsa tarihten silinip gidersiniz

AK Partili isimden korkutan uyarı: Bu olmazsa silinip gidersiniz
Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı

Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.