Meksika ve ABD Gümrük Vergisi Konusunda Anlaştı

MEKSİKO, 28 Ekim (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'li mevkiidaşı Donald Trump'ın, Meksika'dan ithal edilen mallara yönelik 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini ertelemeyi kabul ettiğini söyledi.

Temmuz ayında bazı Meksika mallarına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarma tehdidinde bulunan Trump, müzakere için Meksika'ya 90 günlük bir süre tanımıştı. Bu sürenin 1 Kasım'da sona ereceği belirtilmişti.

Sheinbaum, Trump'la cumartesi günü yaptığı görüşmede, 54 adet gümrük vergisi dışı engeli kaldırmaları yönündeki ABD talebini görüşmek için "birkaç hafta daha" süre tanınması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Sheinbaum, "Bu konuyu fiilen kapatıyoruz" diye konuştu.

Trump, ocak ayında göreve geldiğinden bu yana ABD'ye haksızlık ettiğini düşündüğü ortaklarına gümrük vergileri uygulamaya odaklanan bir ticaret politikası izliyor ve bu kapsamda Meksika'dan ithal edilen çelik, alüminyum ve bakıra da gümrük vergileri uyguluyor.